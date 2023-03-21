Тольяттинец признан виновным в публичном распространении заведомо ложной информации о ВС РФ   

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В Тольятти местный житель признан виновным в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесении мужчине приговора. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации).

Кстановлено, что он в 2022 году размещал в сети «Интернет» заведомо ложные сведения о действиях Вооруженных Сил Российской Федерации в ходе проведения специальной военной операции.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет, с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

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