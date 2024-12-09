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Судебные приставы взыскали с жителя Алексеевского района Самарской области компенсацию морального вреда в размере 230 тысяч рублей.

В ходе конфликта, произошедшего между двумя знакомыми, один из них нанес своему приятелю несколько ударов по голове и туловищу. На почве внезапно возникшей неприязни мужчина причинил приятелю тяжкие телесные повреждения.

Пострадавший обратился в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда. Суд принял решение взыскать в пользу заявителя моральный вред в размере 230 тысяч рублей.

В отделении судебных приставов Нефтегорского и Алексеевского районов было возбуждено соответствующее исполнительное производство. В связи с тем, что мужчина не желал добровольно компенсировать моральный вред, сотрудник Службы вынес постановление о взыскании с него исполнительного сбора в размере 12 тысяч рублей. Кроме того, были арестованы счета неплательщика в банках и обращено взыскание на его доходы по месту работы.

В результате принятых мер вся сумма задолженности взыскана и направлена пострадавшей стороне. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУФССП России по Самарской области