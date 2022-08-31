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Суд Москвы арестовал водителя Lexus, протащившего по дороге инспектора ГИБДД

31 августа 2022 22:29
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Он обвиняется в применении насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти.

Пресненский суд Москвы в среду, 31 августа, арестовал водителя Lexus, протащившего по дороге инспектора ГИБДД, пишут "Известия".

В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до двух месяцев — до 30 октября. Он обвиняется в применении насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти.

29 августа сотрудники ГИБДД остановили автомобиль после того, как он проехал на красный сигнал светофора. 30-летний водитель отказался предъявить сотрудникам документы, после чего зажал руку одного из инспекторов стеклом и поехал вперед. В этот момент второй сотрудник открыл стрельбу по заднему колесу авто, чтобы остановить машину.

Инспектору пришлось разбить стекло, чтобы освободить зажатую руку. Водитель оказал сопротивление при задержании, ударив одного из сотрудников в грудь. Лихача доставили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.

 

Фото: ГИБДД РФ/"Известия"

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