Сотрудница самарского пансионата для детей-инвалидов признана виновной в истязаниях воспитанников

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Собранные следственным отделом по Промышленному району Самары доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора сотруднице ГБУ Самарской области «Самарский пансионат для детей инвалидов». Она признана судом виновной по статьям "Истязание, совершенное в отношении двух или более лиц, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии" и "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".

"Установлено, что в апреле 2021 года осужденная при исполнении обязанностей по должности санитарки ГБУ Самарской области «Самарский пансионат для детей-инвалидов» применяла в отношении троих несовершеннолетних воспитанников способы воспитания, причинявшие им физические и моральные страдания. Женщина осуществляла фиксацию потерпевших к кроватям лоскутами ткани при отсутствии назначения врача, а также наносила побои в область головы, туловища и конечностей", - сообшает пресс-служба СУ СК СО.

Судом ей назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. Приговор в законную силу не вступил.

Фото: СУ СК СО