Самарчанка за организацию  незаконной игорной деятельности ответит перед судом

106

Следственным отделом по Кировскому району Самары завершено расследование уголовного дела в отношении местной жительницы, обвиняемой по статье "Незаконные организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет".

"В феврале 2022 года обвиняемая для участия в незаконных азартных играх принимала денежные средства в кассу клуба от граждан в качестве ставки и обеспечивала им доступ к азартной игре. Координацию проведения незаконных азартных игр женщина осуществляла лично. Таким образом, обвиняемой были созданы условия для функционирования незаконной игорной деятельности", - сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Незаконная деятельность обвиняемой была пресечена ОЭБиПК У МВД Самары в ходе проводимого оперативного эксперимента.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото% СУ СКР СО