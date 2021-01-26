Ректор самарского вуза подозревается в  нецелевом использовании средств федерального бюджета

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Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте и УФСБ России по Самарской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий выявлен факт нецелевого использования средств федерального бюджета, выделенных образовательному учреждению системы высшего образования.

В ходе проверки установлено, что 62-летний руководитель одного из вузов региона совместно с группой лиц из числа подчиненных сотрудников, оформил и подписал приказы об оказании студентам материальной помощи на сумму свыше 1,8 миллионов рублей. Однако фактически данные денежные средства, предназначенные для выплаты единовременной материальной помощи нуждающимся обучающимся, были израсходованы на иные цели.

По данному факту Приволжским следственным управлением на транспорте СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п «а» ч. 2 ст. 285.1 УК РФ (Нецелевое расходование бюджетных средств).

Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи, - лишение свободы на срок до 5 лет, передает пресс-служба УТ МВД России по ПФО.

Как передает ТАСС, Приволжское следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело в отношении ректора Самарского государственного университета путей сообщения (СамГУПС) из-за нецелевого расходования бюджетных средств. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе приволжского следственного управления СК РФ на транспорте.