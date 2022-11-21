Я нашел ошибку
Главные новости:
Рыба по прозвищу Морковь представляет собой гибрид кожаного карпа и карпа кои, которые традиционно имеют оранжевый цвет.
Британский рыболов на промысле во Франции поймал одну из крупнейших в мире золотых рыбок
Также на совещании об исполнении бюджета по расходам доложили руководители 7 региональных министерств, с каждым было проведено детальное обсуждение ситуации.
В Правительстве Самарской области обсудили исполнение областного бюджета 2022 года по расходам
По его словам, в этом салате перемешиваются несовместимые друг с другом продукты.
Онколог: оливье и селедка под шубой являются самыми вредными для здоровья салатами
В 2020 году польский антимонопольный регулятор UOKiK оштрафовал "Газпром" на сумму около 7,6 миллиарда долларов по делу "Северного потока — 2".
Польский суд отменил решение о штрафах для "Газпрома" по "Северному потоку — 2"
Самарская область впервые принимала такие масштабные соревнования по фигурному катанию на коньках.
Гран-при России «Волжский пируэт»: в Самаре выступили звезды фигурного катания
Сейчас в школе проводятся различные занятия для родителей воспитанников учреждения, а также их бабушек и дедушек.
Самарская школа №154 стала участником федерального проекта ФизкультРАСС «Ни минуты не теряя, мы здоровье укрепляем!»
В конкурсную и внеконкурсную программу вошло 72 картины.   
В Самаре открылся XV Международный кинофестиваль «Соль земли»
Первые два подразделения мобилизованных готовятся к отправке в тыловые районы СВО.
"Восхищаюсь вашим мужеством и решимостью встать на защиту нашей Родины": Дмитрий Азаров встретился с бойцами, готовящимися к отправке в зону СВО
Наверх
Самара  -2 °C, Тольятти  -2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 60.37
-0.02
EUR 62.45
-0.12
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Дмитрий Азаров и Никита Высоцкий открыли в Самаре выставку «Высоцкий в Куйбышеве»
В СОУНБ состоится творческая встреча и мастер-класс Тимофея Гольберга 
На "МТЛ Арена" пройдут матчи осеннего сезона Лиги Губернатора Самарской области по баскетболу 3х3
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Польский суд отменил решение о штрафах для "Газпрома" по "Северному потоку — 2"

21 ноября 2022 21:28
138
В 2020 году польский антимонопольный регулятор UOKiK оштрафовал "Газпром" на сумму около 7,6 миллиарда долларов по делу "Северного потока — 2".

Польский суд отменил решение о штрафах для "Газпрома" и его европейских партнеров Engie Energy, Uniper, OMV, Shell и Wintershall по строительству "Северного потока — 2", сообщает Управление страны по защите конкуренции и потребителей UOKiK, передает РИА Новости.

"Предприниматели обжаловали это решение (о штрафах. —Прим. ред.). 21 ноября 2022 года суд по конкуренции и защите прав потребителей отменил вынесенное решение", — говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что против компаний начали производство в мае 2018 года, а штрафы присудили спустя два года. Фирмы обвинили в создании компании, ответственной за строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток — 2" без необходимого согласия главы UOKiK.

При этом польский регулятор заявил, что намерен обжаловать данное решение.

"Мы с удивлением воспринимаем решение Суда по защите конкуренции и потребителей. Суд постановил, что, несмотря на собранные доказательства и представленные последствия для конкуренции, важно оценить, было ли формальное создание совместного предприятия", — заявил глава UOKiK Томаш Хшостный.

Он пояснил, что по заключению суда, фирмы не создали новую совместную компанию, а "оценка последствий, причиненных экономике, а также того, пытались ли они обойти закон, остается за пределами компетенций регулятора".

В 2020 году польский антимонопольный регулятор UOKiK оштрафовал "Газпром" на сумму около 7,6 миллиарда долларов по делу "Северного потока — 2", а европейских партнеров проекта — на общую сумму в 61 миллион долларов.

 

 Фото : Nord Stream 2/Igor Kuznecov/РИА Новости

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Самарская область впервые принимала такие масштабные соревнования по фигурному катанию на коньках.
21 ноября 2022  21:25
Гран-при России «Волжский пируэт»: в Самаре выступили звезды фигурного катания
129
Первые два подразделения мобилизованных готовятся к отправке в тыловые районы СВО.
21 ноября 2022  20:37
"Восхищаюсь вашим мужеством и решимостью встать на защиту нашей Родины": Дмитрий Азаров встретился с бойцами, готовящимися к отправке в зону СВО
340
На предприятиях региона будут внедрять технологию цифровых двойников.
21 ноября 2022  15:27
Дмитрий Азаров провел совещание по вопросам цифровой трансформации промышленных предприятий Самарской области
309
В Самаре открывается XXVIII Международный конкурс молодых музыкантов им. Д.Б. Кабалевского
21 ноября 2022  10:39
В Самаре открывается XXVIII Международный конкурс молодых музыкантов им. Д.Б. Кабалевского
229
В холле  3-го этажа размещены стенды, рассказывающие о жизни и творчестве артиста, копии фотографий и документов
18 ноября 2022  20:41
Дмитрий Азаров и Никита Высоцкий открыли в Самаре выставку «Высоцкий в Куйбышеве»
898
Весь список