Польский суд отменил решение о штрафах для "Газпрома" по "Северному потоку — 2"

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Польский суд отменил решение о штрафах для "Газпрома" и его европейских партнеров Engie Energy, Uniper, OMV, Shell и Wintershall по строительству "Северного потока — 2", сообщает Управление страны по защите конкуренции и потребителей UOKiK, передает РИА Новости.

"Предприниматели обжаловали это решение (о штрафах. —Прим. ред.). 21 ноября 2022 года суд по конкуренции и защите прав потребителей отменил вынесенное решение", — говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что против компаний начали производство в мае 2018 года, а штрафы присудили спустя два года. Фирмы обвинили в создании компании, ответственной за строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток — 2" без необходимого согласия главы UOKiK.

При этом польский регулятор заявил, что намерен обжаловать данное решение.

"Мы с удивлением воспринимаем решение Суда по защите конкуренции и потребителей. Суд постановил, что, несмотря на собранные доказательства и представленные последствия для конкуренции, важно оценить, было ли формальное создание совместного предприятия", — заявил глава UOKiK Томаш Хшостный.

Он пояснил, что по заключению суда, фирмы не создали новую совместную компанию, а "оценка последствий, причиненных экономике, а также того, пытались ли они обойти закон, остается за пределами компетенций регулятора".

В 2020 году польский антимонопольный регулятор UOKiK оштрафовал "Газпром" на сумму около 7,6 миллиарда долларов по делу "Северного потока — 2", а европейских партнеров проекта — на общую сумму в 61 миллион долларов.

Фото : Nord Stream 2/Igor Kuznecov/РИА Новости