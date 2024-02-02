Полицейские Самарской области задержали подозреваемого в убийстве 24-летней давности

107

Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Самарской области задержали 47-летнего жителя областного центра. Он подозревается в убийстве, которое совершено почти четверть века назад.

«В апреле 2000 года в одно из медицинских учреждений Самары был доставлен мужчина с колото-резаными ранами, который впоследствии скончался. По данному факту было возбуждено уголовное дело об убийстве, однако раскрыть его по горячим следам не удалось.

В ходе работы по расследованию преступлений прошлых лет оперативники совместно со следователями еще раз проанализировали материалы уголовного дела. Они допросили важных свидетелей, был назначен ряд дополнительных экспертиз. В результате получена информация о возможной причастности к убийству местного жителя, который ранее был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Подозреваемый был найден и задержан полицейскими. Предварительно установлено, что между ним и потерпевшим возник конфликт из-за девушки. В ходе ссоры злоумышленник нанес своему оппоненту удары ножом, после чего скрылся.

Задержанный передан сотрудникам СУ СК России по Самарской области. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Фото: ГУ МВД СО