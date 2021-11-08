Полицейские установили нарушителей общественного порядка на парковке у торгового центра в Самаре

250

Вечером 30 октября, в ходе мониторинга сети Интернет, сотрудники самарской полиции выявили информацию о том, что в областной столице на парковке у торгового центра, расположенного на проспекте Кирова и парковочной площадке у футбольного стадиона на улице Демократической организовано массовое одновременное пребывание и передвижение граждан, повлекших нарушение общественного порядка.

Сотрудники полиции установили, что участники мероприятия – автовладельцы, прибывшие из соседних регионов и жители Самары. С молодыми людьми проведены профилактические беседы о недопустимости нарушений правил дорожного движения и общественного порядка.



В отношении участников мероприятий сотрудниками полиции составлены 24 административных протокола - за нарушение правил перевозки людей – 2 протокола, несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств - 3, управление транспортным средством при наличии неисправностей - 4, управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке - 4, управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов, предусмотренных правилами дорожного движения – 1, 2 протокола за потребление алкогольной продукции в общественных местах и 8 протоколов за невыполнение требований норм и правил по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.



Сотрудники полиции установили и задержали организатора мероприятия и администратора группы в социальных сетях. Ими оказались жители Самары и Отрадного 1998 и 1990 годов рождения. В отношении самарца за организацию массового одновременного пребывания и передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка собран административный материал.



Промышленным районным судом Самары по результатам рассмотрения административного материала по ч. 1 ст. 20.2.2 "Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка", на жителя Самары наложен административный штраф в размере 10 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД СО.

Фото: скриншот видео