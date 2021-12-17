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Глава Отрадного обвиняется в воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности

17 декабря 2021 22:56
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В настоящее время, судом по ходатайству следователя обвиняемый отстранен от исполнения служебных обязанностей на период следствия.

Сотрудниками следственного отдела Отрадного главе города предъявлено обвинение по статье "Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности, причинившие крупный ущерб".

"По версии следствия, обвиняемый, действуя вопреки интересам службы, утвердил ряд постановлений, которыми распределил тепловые нагрузки в схеме теплоснабжения в пользу одной из организаций города, тем самым создав дискриминационные условия для осуществления деятельности обществом с ограниченной ответственностью на товарном рынке теплоснабжения в границах тепловых сетей городского округа Отрадный", - сообщает пресс-служба СУ СК СО.

Тепловая нагрузка подключенных абонентов была уменьшена за счет  перевода жилых домов и объектов социальной сферы на отопление конкурирующей организацией. При этом, представители общества с ограниченной ответственностью, чьи интересы пострадали, неоднократно обращались в администрацию с заявлением о невозможности производить тепловую энергию только для промышленных потребителей в связи с техническими особенностями котельной. Данное заявление было оставлено без рассмотрения.

Управлением Федеральной антимонопольной службы по Самарской области неоднократно выдавались предупреждения в адрес главы города о необходимости  прекращения указанных действий. Однако, каких-либо мер по восстановлению нарушенных прав и законных интересов организации предпринято не было.

Ущерб, причиненный обществу с ограниченной ответственностью указанными противоправными действиями обвиняемого, согласно заключению экспертизы, оценивается более чем в 42 миллиона рублей.

В настоящее время, судом по ходатайству следователя обвиняемый отстранен от исполнения служебных обязанностей на период следствия.

Расследование уголовного дела продолжается.

 

Фото:   СУ СК СО

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