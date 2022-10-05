Две сотрудницы самарской полиции ответят перед судом за взяточничество

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Завершено расследование уголовных дел в отношении сотрудниц полиции, обвиняемых в получении незаконного денежного вознаграждения.

Уголовные дела были возбуждены по материалам оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Управления ФСБ России по Самарской области.

"По версии следствия, в производстве следственного отдела по расследованию преступлений, совершенных на территории Промышленного района, находилось уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью гражданина. В ходе расследования уголовного дела было установлено лицо, причастное к его совершению. В июне 2022 года у обвиняемой, занимавшей должность начальника отделения по расследованию преступлений в сфере оборота наркотиков и оружия, возник умысел на совершение посредничества во взяточничестве своему непосредственному начальнику. Незаконное денежное вознаграждение предназначалось за способствование в избрании подозреваемому меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении и переквалификации действий последнего на иной состав преступления, предусматривающий меньшую санкцию. Непосредственный начальник обвиняемой, в чьи полномочия входило исполнение указанных обязательств, на предложение в получении денежных средств ответила согласием. Общая сумма взятки должна была составить 150 тысяч рублей, которые, согласно ранее достигнутой договоренности, были бы поделены между обвиняемыми в равных долях", - сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

В июле 2022 года после получения части денег обвиняемые были задержаны.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено и оно будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Сотрудники отстранены от выполнения служебных обязанностей. При подтверждении вины сотрудников, они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание в установленном законом порядке, а их руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

Фото: СУ СКР СО