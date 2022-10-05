Я нашел ошибку
Главные новости:
Помочь участникам проекта могут абсолютно все жители региона - средствами, материалами, готовностью самим потрудиться над пошивом одежды.
Неравнодушные жители губернии шьют тёплую одежду для солдат
При подтверждении вины сотрудников, они будут уволены из органов внутренних дел и понесут наказание в установленном законом порядке.
Две сотрудницы самарской полиции ответят перед судом за взяточничество
В стартовых трех играх "Крылья" победили команду из Омска, проиграли Ставрополю, сыграли вничью с "Амкаром".
Ветераны "Крыльев Советов" борются за медали финального турнира в Анапе
Его автоматическая стыковка с МКС должна состояться через 29 часов после старта, ориентировочно в 16.57 (23.57 мск) в четверг.
В НАСА сообщили, что корабль Crew Dragon с россиянкой Кикиной на борту отправился к МКС
В САТОБ  Дмитрий Азаров встретился с педагогами и ветеранами системы образования региона.
Дмитрий Азаров в День учителя вручил награды лучшим педагогам и ветеранам системы образования Самарской области
В Самаре за сутки заболели 327 человек.
Где в регионе выявлены новые случаи коронавирусной инфекции
Идет установка аншлагов, информационных щитов и дорожных знаков.
Метрострой: 8 октября, будет ограничено движение транспорта на перекрестке  улиц Полевой, Самарской и Ново-Садовой 
«Донецкая Народная Республика — код 80, Луганская Народная Республика — код 81, Херсонская область — код 84, Запорожская область — код 85».
Новым регионам России предлагают закрепить коды 80, 81, 84 и 85 на госномерах машин
Наверх
Самара  +10 °C, Тольятти  +11 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 58.79
1.22
EUR 56.17
1.78
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Дмитрий Азаров – учителям: «На вас колоссальная ответственность, но я знаю, что вы к этому готовы»
Самарцев и гостей города приглашают на Всемирный день животных в Самарский зоопарк
СОУНБ приглашает всех желающих принять участие во Всероссийской акции – Литературный диктант
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Две сотрудницы самарской полиции ответят перед судом за взяточничество

5 октября 2022 21:14
69
При подтверждении вины сотрудников, они будут уволены из органов внутренних дел и понесут наказание в установленном законом порядке.

Завершено расследование уголовных дел в отношении сотрудниц полиции, обвиняемых в получении незаконного денежного вознаграждения.

Уголовные дела были возбуждены по материалам оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Управления ФСБ России по Самарской области.

"По версии следствия, в производстве следственного отдела по расследованию преступлений, совершенных на территории Промышленного района, находилось уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью гражданина. В ходе расследования уголовного дела было установлено лицо, причастное к его совершению. В июне 2022 года у обвиняемой, занимавшей должность начальника отделения по расследованию преступлений в сфере оборота наркотиков и оружия, возник умысел на совершение посредничества во взяточничестве своему непосредственному начальнику. Незаконное денежное вознаграждение предназначалось за способствование в избрании подозреваемому меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении и переквалификации действий последнего на иной состав преступления, предусматривающий меньшую санкцию. Непосредственный начальник обвиняемой, в чьи полномочия входило исполнение указанных обязательств, на предложение в получении денежных средств ответила согласием. Общая сумма взятки должна была составить 150 тысяч рублей, которые, согласно ранее достигнутой договоренности, были бы поделены между обвиняемыми в равных долях", - сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

В июле 2022 года после получения части денег обвиняемые были задержаны.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено и оно будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Сотрудники отстранены от выполнения служебных обязанностей. При подтверждении вины сотрудников, они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание в установленном законом порядке, а их руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

 

Фото:  СУ СКР СО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Искреннюю благодарность глава региона выразил добровольцам 15-го добровольческого отряда «Ермак» (БАРС). Указом Президента РФ Владимира Путина за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении
5 октября 2022  14:35
«В эти исторические дни вы являетесь маяками, примером высокого служения Родине, людям», - губернатор Дмитрий Азаров вручил заслуженные награды землякам
607
Работы по подключению отопления в Самаре выходят на финишную прямую
5 октября 2022  12:33
Работы по подключению отопления в Самаре выходят на финишную прямую
244
Самарские предприниматели – участники нацпроекта «Производительность труда» могут оцифровать свой бизнес на новом сайте
5 октября 2022  12:07
Самарские предприниматели – участники нацпроекта «Производительность труда» могут оцифровать свой бизнес на новом сайте
356
Назначен исполняющий обязанности министра культуры Самарской области
5 октября 2022  11:37
Назначен исполняющий обязанности министра культуры Самарской области
259
Управление Росреестра по Самарской области проведет «прямую линию» для пожилых людей
5 октября 2022  09:59
Управление Росреестра по Самарской области проведет «прямую линию» для пожилых людей
268
Весь список