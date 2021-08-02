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Бывший начальник МУ МВД Сызрани осужден за получение взятки

2 августа 2021 22:53
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Ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы.

Бывший начальник МУ МВД Сызрани осужден за получение взятки

Собранные вторым отделом по расследованию особо важных дел Самарской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему начальнику Межмуниципального управления Министерства внутренних дел Российской Федерации «Сызранское» Гусарову А.  Он признан судом виновным по статье "Получение взятки в крупном размере".

"Установлено, что в феврале 2019 года Гусаров от лица МУ МВД  заключил договор с обществом с ограниченной ответственностью, согласно которому Исполнитель принял на себя обязательства по перемещению, хранению на специализированных стоянках и возврат транспортных средств, задержанных МУ МВД. При этом, данная деятельность организацией осуществлялась безвозмездно по отношению к МУ МВД. В соответствии с договором, расходы Исполнителя подлежали возмещению лицом, привлеченным к административной ответственности за правонарушение, повлекшее задержание транспортного средства.  Таким образом, доход общества с ограниченной ответственностью напрямую зависел от количества задержанных транспортных средств и лиц, привлеченных к административной ответственности сотрудниками МУ МВД", - сообщили в пресс-службе СУ СК СО.

С сентября 2019 года по июнь 2020 года Гусаров получил через посредника в качестве взятки 850 тысяч рублей, от требуемой суммы взятки в 900 тысяч рублей, за увеличение числа заявок на перемещение и хранение транспортных средств путем регулярной дачи соответствующих указаний подчиненным сотрудникам, а также заключения аналогичного договора на новый срок с указанной организацией и общее покровительство по службе.

Судом Гусарову назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, штраф в доход государства в размере 4 миллионов 250 тысяч рублей, а также запрет занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти сроком на 5 лет. Приговор в законную силу не вступил.

 

Фото:  СУ СК СО

Теги: взятка суд

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