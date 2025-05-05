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Бывший глава городского поселения Волжский предстанет перед судом

5 мая 2025 15:45
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Он, превышая свои должностные полномочия, дал разрешения на захоронения более 2 тысяч умерших на участках, относящихся к землям лесного фонда.

Красноярским межрайонным следственным отделом завершено расследование уголовного дела в отношении главы городского поселения Волжский, подозреваемого в превышении должностных полномочий.

По версии следствия, в период с февраля 2018 года по март 2023 года обвиняемый, превышая свои должностные полномочия, дал разрешения о захоронении более 2 тысяч умерших на участках, относящихся к землям лесного фонда.

В настоящее время расследование завершено, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

 

Фото:   скриншот видео СУ СКР СО

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