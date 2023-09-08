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Выборы в Самарской области Партийная жизнь

В Самарской области начал работу Центр общественного наблюдения за выборами

8 сентября 2023 12:41
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В Самарской области начал работу Центр общественного наблюдения за выборами

Трое суток с 8 по 11 сентября будет осуществляться видеонаблюдение за работой территориальных и участковых избирательных комиссий.
 Напомним, что в регионе проходят выборы Губернатора Самарской области и выборы в некоторые представительные органы муниципальных образований.
 За ходом голосования на всех избирательных участках наблюдают около 2 тысяч независимых общественных наблюдателей, прошедших подготовку, тестирование и получивших направление на закрепленные УИКИ.

В целях обеспечения прозрачности избирательных процедур организовано видеонаблюдение. Видеонаблюдатели в круглосуточном режиме будут следить за ходом голосования, сохранностью бюллетеней в ночное время и подсчетом голосов непрерывно. Там, где нет технической возможности организовать видеонаблюдение, осуществляется видеорегистрация (видеофиксация). Всего задействовано около 400 видеокамер и 1,6 тыс. средств видеорегистрации.

Группа волонтеров, готовых вести круглосуточное наблюдение, прошла обучение.

«Пул видеонаблюдателей прошел обучение и полностью готов к работе. Самарская область, как цифровой, технологически продвинутый регион, подошла ответственно к этому вопросу. Очень радует, что большой интерес к избирательному процессу демонстрирует молодежь. Более половины видеонаблюдателей - это представители нашей молодёжи, но еще больше радует то, как ответственно они подходят к этой общественной деятельности», - говорит председатель Общественного штаба Самарской области по независимому общественному наблюдению за выборами Павел Покровский.

Трансляция изображения будет доступна региональной Избирательной комиссии, ТИК, УИК, Уполномоченному по правам человека в Самарской области, а также зарегистрированным кандидатам на должность губернатора Самарской области и избирательным объединениям, выдвинувшим зарегистрированных кандидатов.

«Видеонаблюдение на выборах в Самарской области проходит далеко не в первый раз. Благодаря накопленному опыту было выбрано 148 УИКов и 47 ТИКов, на которых осуществляется видеонаблюдение. Сейчас картинка с двух камер, установленных на каждом из этих участков, демонстрируется на больших экранах видеостены ЦОНа. Таким образом будет осуществляться круглосуточное видеонаблюдение. Подготовлено более 30 видеонаблюдателей. При выявлении любых инцидентов будет оперативное реагирование - в работу включатся юристы штаба общественного наблюдения и дадут квалифицированный анализ любого сообщения», - рассказал член Общественного штаба Владислав Волков.

Видеозаписи, полученные в ходе видеонаблюдения, будут храниться в течение трех месяцев со дня официального опубликования общих результатов выборов. Доступ к видеоматериалам (на которых, по мнению обратившихся, запечатлен момент нарушения действующего законодательства) будет предоставлен по запросу отдельным участникам избирательного процесса.

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