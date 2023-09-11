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Выборы в Самарской области Партийная жизнь

По итогам обработки 98,70% бюллетеней на выборах губернатора Самарской области побеждает Дмитрий Азаров

11 сентября 2023 10:05
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По итогам обработки 98,70% бюллетеней на выборах губернатора побеждает Дмитрий Азаро

В Самарской области завершились трехдневные выборы губернатора и депутатов в ряде муниципалитетов.

К семи часам утра обработано 98,70% бюллетеней. Предварительные итоги говорят о том, что за действующего губернатора Дмитрия Азарова, участвовавшего на выборах от партии "Единая Россия", проголосовали 83,84% пришедших на выборы избирателей, а это 1 079 841 человек, пишет Сова. 

На втором месте по итогам обработки указанного числа бюллетеней - кандидат от КПРФ Алексей Лескин. Ему отдали свои голоса 6,74% избирателей, или 86 048 человек. За представителя ЛДПР Александра Степанова проголосовали 54 988 человек, или 4,31% избирателей.

22 148 человек отдали свой голос за Сергея Пухаева (партия "Новые люди"), и это 1,74% голосов.

Представитель партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" Михаил Маряхин заручился поддержкой 22 146 человек (1,73%), гласят данные ЦИК по итогам обработки более чем 98% бюллетеней.

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