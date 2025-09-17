Я нашел ошибку
Не разводите костер в лесу или на территориях, граничащих с лесными участками (даже вблизи водоёмов).
С 18 по 20 сентября в губернии ожидается чрезвычайная пожарная опасность лесов 5 класс
Участникам регионального форума воспитателей детских садов предстоит услышать о мерах государственной поддержки семьи, семейных ценностях и семейном воспитании, о механизмах просвещения родителей и содержании Программы просвещения родителей. 
Воспитатели детских садов ПФО обсудят в Уфе развитие просветительской работы
Четыре медали чемпионата России по прыжкам на батуте завоевали спортсмены Самарской области
Виктор Часовских: паспорта готовности к зиме получили 85% домов в Самарской области
Пилот из Пензенской области совершил вынужденную посадку в поле в Кинельском районе
В Самаре искали незаконных мигрантов, один пытался убежать
Билайн дарит новым клиентам «плана б.» 1 терабайт интернета
россияне готовы копить долго на квартиру, детей и пенсию
В «ЗИМ Галерее» покажут фильмы с участием Юрия Стоянова и Дениса Бокурадзе
Музей-галерея «Заварка» в Самаре запускает семейную мастерскую «Нити»
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка Ирины Ланг
Дмитрий Медведев поставил задачи фракции «Единой России» в Госдуме

17 сентября 2025 13:05
145
Дмитрий Медведев поставил задачи фракции «Единой России» в Госдуме

В фокусе внимания партии должна быть работа над бюджетом, где нужно сохранить все социальные гарантии и финансирование народной программы, а также в числе приоритетов — поддержка участников СВО и их семей, подчеркнул Председатель партии.

Председатель «Единой России» на встрече с фракцией партии в Госдуме подчеркнул, что впереди у депутатов серьёзная работа над бюджетом и избирательная кампания 2026 года. Главная цель партии в ней — безоговорочная победа.

Как показал Единый день голосования-2025, у «Единой России» приличные стартовые позиции для этого, она в очередной раз подтвердила право называться партией народного большинства, заявил Дмитрий Медведев на встрече с депутатами фракции.

«Мы улучшили свои позиции. В среднем по стране партийные списки «Единой России» поддержали около 60% избирателей. Мы понимаем все составляющие этого успеха. Но сам по себе результат достойный. Хочу поблагодарить коллег, которые включились в предвыборную работу в своих регионах. Очень скоро надо включиться в подготовку больших выборов», — сказал он.

Одновременно речь идёт о публичном отчёте по итогам выполнения народной программы, поскольку работа с людьми — это важнейшая составляющая успеха.

«За время работы Государственной Думы 8-го созыва почти 700 наших инициатив стали законами. Значительная часть из них, более 200, касается народной программы. И при нашей общей поддержке из федерального бюджета на её выполнение было направлено 17 триллионов рублей», — напомнил Председатель партии.

Он отдельно отметил пакет законов, связанных с укреплением статуса и господдержки участников СВО.

«Это пакет из 140 законов, и он позволил создать инфраструктуру заботы об участниках, о ветеранах, об их семьях до завершения боевых действий. Это уникальная история, поскольку очевидно, что это первый такой опыт в истории нашего Отечества, когда военная операция продолжается, а есть уже специальный набор законов, посвящённый её участникам. Раньше такого никогда не делали. Это, мне кажется, наш с вами долг, и хорошо, что это произошло», — сказал Дмитрий Медведев.

Председатель партии добавил, что «Единой России» важно сохранить финансирование народной программы в бюджете и гарантировать людям выполнение всех социальных обязательств: это пенсии, материнский капитал, пособия в связи с рождением и воспитанием ребёнка, помощь в погашении ипотеки семьям с тремя и более детьми, семейная ипотека и многое другое.

«На отдельном контроле надо держать индексацию социальных выплат и минимального размера оплаты труда. Президент поставил задачу увеличить его до 35 тысяч рублей к 2030 году. Во всех этих случаях требуется сбалансированные решения с учётом возможностей бюджета», — отметил он.

Председатель «Единой России» поручил дополнить закон о платформенной экономике законом-спутником, проработав инициативу с экономическими ведомствами, чтобы учесть все вопросы законодательного сопровождения сферы.

По его словам, важно расширить перечень заказчиков целевого обучения в вузах за счёт бюджетных средств, чтобы государственные инвестиции в подготовку специалистов максимально соответствовали задачам стратегического развития регионов и всей страны.

В осеннюю сессию депутатам необходимо обеспечить принятие законопроекта, дающего ветеранам право бесплатно получить повторное средне-специальное образование, что поможет им освоить современные профессии, а также предоставить всем участникам спецоперации право бесплатного проезда до места военно-врачебной комиссии и обратно. 

В сфере особого внимания партии, по словам Дмитрия Медведева, также важно сохранить социальные льготы и гарантии для детей военных и ветеранов — на летний период после окончания школы; предоставить вдовам бойцов право на бесплатное поступление в вузы и в колледжи без вступительных испытаний — в пределах отдельной квоты.

Дмитрий Медведев поручил депутатам «Единой России» в Госдуме активно включиться в подготовку партийной инфраструктуры к кампании-2026: провести встречи с первичками, сторонниками, молодогвардейцами, взять шефство над однопартийцами, которые впервые избрались депутатами муниципалитетов в регионах.

«Особое внимание — молодёжи и волонтёрам. И, конечно, ветеранам специальной военной операции. «Единая Россия» первая откликнулась на призыв Главы государства по вовлечению наших защитников в политическую и общественную жизнь. Мы эту миссию выполняем. В 2024 году депутатами от партии стали 304 участника СВО, а в этом году от партии победили 830 человек», — сказал он.

В условиях СВО «Единая Россия» стала проводником курса Президента, а решение насущных проблем людей — абсолютный приоритет партии, акцентировал внимание Дмитрий Медведев.

«Нам нужно продолжить работу над партийными задачами, которые основаны на народной программе. Подготовить новую версию народной программы, с которой партия пойдёт на выборы. Уверен, у всех присутствующих достаточно опыта, чтобы совмещать предвыборную кампанию с эффективной работой в Госдуме, решать насущные проблемы людей. Делать все необходимое, чтобы жизнь в России становилась комфортнее и благополучнее. Поскольку именно это является абсолютным приоритетом «Единой России», — заключил он.

Теги: Единая Россия

