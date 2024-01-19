Запрет РФ на вылов рыбы в Баренцевом море лишит британцев любимого блюда

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Британцы рискуют остаться без национального блюда фиш-энд-чипс из-за возможного решения России о запрете на вылов рыбы британскими судами в Баренцевом море. Об этом 18 января пишет газета Daily Mail.

«Одно из любимых блюд британцев (фиш-энд-чипс. — Ред.) оказалось под угрозой из-за планов Кремля по денонсации <...> соглашения, позволяющего британским судам ловить рыбу в водах российской Арктики», — говорится в материале.

По данным газеты, компании Великобритании в большом количестве вылавливают в территориальных водах России пикшу и треску, которые, как правило, являются главными ингредиентами фиш-энд-чипс. Только за прошлый год в Баренцевом море было добыто более 566 тыс. т трески, пишет «Газета.Ru».

В публикации отмечается, что решение Москвы по денонсации соглашения стало ответом на санкции Лондона, пишут "Известия".