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Ветераны боевых действий смогут получать ежемесячную денежную выплату в полном объеме при первом обращении

30 сентября 2023 21:59
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Ветераны боевых действий смогут получать ежемесячную денежную выплату в полном объеме при первом обращении

Ветераны боевых действий смогут получать ежемесячную денежную выплату (ЕДВ) в полном объеме при первом обращении, причем без удержания начислений за набор социальных услуг (НСУ), сообщает Минтруд.

Изменения вступят в силу через семь дней.

Сейчас действуют иные правила. При первом обращении ветерану боевых действий назначают ЕДВ за вычетом стоимости НСУ.

Для отказа от НСУ ветеран должен до 1 октября подать заявление в Социальный фонд. Таким образом, размер ЕДВ с 1 января устанавливали с учетом того, сохранил ли ветеран часть услуг или полностью от них отказался.

НСУ включает в себя лекарственное обеспечение, предоставление путевки на санаторно-курортное лечение, бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.

Теперь ветераны, которые желают или не желают получать НСУ, должны до 1 октября подать заявление в Социальный фонд, пишет Смотрим.

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