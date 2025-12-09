В Свердловской области минувшей ночью похолодало до минус 42

Накануне вечером главк МЧС по Свердловской области со ссылкой на синоптиков предупреждал о том, что ночью 9 декабря местами ожидается понижение температуры до минус 42 градусов. Этот прогноз сбылся, пишет Mash.

В спасательном ведомстве призывали людей по возможности не ездить в такие морозы на машине и побыть дома.

"Лютый мороз накрыл Свердловскую область этой ночью: температура опускалась до минус 42 градусов", – пишет Telegram-канал Mash.

В некоторых районах области быть немного "теплее": в Серовском – около 35 градусов мороза, в Верхотурье – минус 32, в Реже – минус 29.

По прогнозам синоптиков, сегодня – последний день столь лютых морозов в Свердловской области, завтра они уже начнут ослабевать, пишет Смотрим.