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В российских ТЦ может появиться вооруженная охрана

25 марта 2024 10:07
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в российских ТЦ может появиться вооруженная охрана

На входах в столичных торговых центрах может появиться вооруженная охрана, рассказали «Известиям» ведущие ассоциации, которые объединяют российские ТЦ. Такой вариант сейчас рассматривают московские и федеральные власти, выяснили «Известия». На это понадобятся существенные ресурсы: в столице работают около 500 ТЦ, и в каждом из них — по пять-шесть входов. Обратить внимание на проблему безопасности заставил чудовищный теракт 22 марта в «Крокус Сити Холле», где в результате стрельбы и пожара погибли свыше 130 человек, включая детей, пишут "Известия".

Окончательные решения о мерах по усилению безопасности в торговых объектах могут объявить уже в начале этой недели. Главным образом власти и представители бизнеса решают вопрос появления вооруженной охраны на входах в ТЦ. Речь идет о сотрудниках «Росгвардии», полиции, вневедомственной охраны, а также ЧОПах с лицензиями на использование оружия. Об этом «Известиям» рассказал президент Союза торговых центров (СТЦ) Булат Шакиров. Помимо этого, собственники ТЦ должны будут проверить паспорта объектов на предмет соответствия всем нормам антитеррористической безопасности.

— Пока неясно, есть ли сейчас доступные ресурсы для того, чтобы осуществить такой план. Дело в том, что в столице функционируют около 500 торговых центров, в каждом из которых около пяти-шести выходов, которые должен контролировать минимум один человек с оружием. Такой план может быть реалистичным, если использовать частные охранные предприятия, у которых есть лицензии на применение оружия. По нашим данным, в столице работают около 1 тыс. таких ЧОПов, — рассказал эксперт.

Он отметил, что в торговых центрах уже упала посещаемость, трафик резко снизился на этих выходных. Причем быстрого восстановления этого показателя, по оценкам союза, ждать не стоит. После трагедии в торговом центре «Зимняя вишня» трафик восстанавливался около года, подчеркнул Булат Шакиров. Он ожидает, что и в этот раз потребуется примерно столько же времени.

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