В марте в Самарской области в ходе рейдов пресечено более 700 нарушений в сфере миграции

В марте текущего года на объектах строительства, оптово-розничной торговли, складских помещениях, логистических центрах, тепличных комплексах, а также иных объектах компактного проживания и осуществления трудовой деятельности иностранных граждан, расположенных на территории Самарской области, проведен комплекс оперативно-профилактических мероприятий.

Во взаимодействии с органами ФСБ России в рейдах приняли участие сотрудники Управления по вопросам миграции, Управления уголовного розыска, Управления по контролю за оборотом наркотиков, Управления экономической безопасности и противодействия коррупции, Управления охраны общественного порядка, Центра по противодействию экстремизму, Управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних областного главка МВД, при силовой поддержке Управления Росгвардии Самарской области.

Во время профилактических мероприятий полицейские проверяли у иностранных граждан паспорта, миграционные карты, патенты на работу, разрешения на временное проживание и виды на жительство, контролировалось соблюдение режима пребывания: сроки действия документов и адреса регистрации.

В ходе рейдов пресечено более 700 нарушений в сфере миграции, установлено 157 иностранных граждан, незаконно находящихся на территории Российской Федерации. Возбуждено 133 уголовных дела в сфере незаконной миграции, из которых 110 - по признакам преступлений, предусмотренных статьей 322.3 УК РФ "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации".

В результате оперативных мероприятий установлено и задержано лицо, находившееся в федеральном розыске за совершение преступления, принято 159 решений об административном выдворении за пределы Российской Федерации, 86 иностранцев помещены в Центр временного содержания иностранных граждан для последующего выдворения из страны.

Кроме того, во время рейда полицейские провели разъяснительную работу: иностранным гражданам и работодателям рассказали о требованиях законодательства, порядке оформления документов и последствиях нарушений.

Подобные мероприятия носят регулярный характер и направлены не только на оперативное реагирование, но и на профилактику нарушений.