Минпросвещения включило в новый стандарт 16 обязательных предметов

Минпросвещения включило в проект нового образовательного стандарта для 10-11-х классов 16 обязательных предметов, сообщил РИА Новости эксперт ведомства, руководитель Института содержания и методов обучения имени Леднева Максим Костенко.

В список вошли русский язык, литература, иностранный язык, математика, информатика, история, обществознание, география, физика, химия, биология, основы безопасности и защиты Родины, физкультура.

Кроме того, в документе указаны родной язык, родная литература и второй иностранный язык, изучение которых осуществляется при заявлении учеников или их родителей, а также при наличии условий реализации этих предметов в школе.

Костенко подчеркнул, что никто не может заставить ребенка учить два иностранных языка, если семья против. Тем не менее оценка за эту дисциплину пойдет в аттестат при соблюдении условий признания ее обязательной, предупредил собеседник агентства.