Западные христиане отмечают Пасху по григорианскому календарю. В некоторые годы даты праздника в православии и католицизме совпадают, а иногда расходятся более чем на месяц.

В 2026 году католическую Пасху отмечают 5 апреля, в воскресенье. Дата церковного праздника непостоянная и меняется каждый год. Во многих странах Европы понедельник после Пасхи — государственный праздник с нерабочим днем. В Германии, Португалии, Австралии, Хорватии и ряде других государств Страстная пятница (3 апреля в 2026 году) — также официальный выходной.

Как и в православной традиции, в католицизме Пасху отмечают в воскресенье, наступившее вслед за первым полнолунием после весеннего равноденствия. В православии принято придерживаться юлианского календаря, католики же ориентируются на григорианский. Из-за этой разницы у двух ветвей христианства не совпадают даты весеннего равноденствия и следующего за ним полнолуния.

В 2026 году промежуток между праздниками в конфессиях составит одну неделю: православные отметят Пасху 12 апреля. В 2025-м дата совпадала: Христово Воскресение пришлось на 20 апреля. В следующий раз такое повторится в 2028 году: православные и католики встретят праздник 16 апреля, пишет РБК.