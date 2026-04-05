Wildberries купил Ситимобил, Таксовичкоф и Грузовичкоф

Объединенная компания Wildberries и Russ купила Ситимобил (каршеринг и такси), Таксовичкоф (такси) и Грузовичкоф (доставка грузов).

Сумма сделки не раскрывается. Но по данным РБК она может составить от 3 до 8 млрд рублей.

Представитель Wildberries сообщил, что «присоединение одних из крупнейших агрегаторов перевозок к экосистеме компании позволит оптимизировать создание собственной инфраструктуры RideTech-сервисов и увеличить скорость доставки заказов клиентам из более чем 100 городов, включая отдаленные регионы Дальнего Востока и Сибири».