Wildberries купил Ситимобил, Таксовичкоф и Грузовичкоф

Объединенная компания Wildberries и Russ купила Ситимобил (каршеринг и такси), Таксовичкоф (такси) и Грузовичкоф (доставка грузов).
Сумма сделки не раскрывается. Но по данным РБК она может составить от 3 до 8 млрд рублей.
Представитель Wildberries сообщил, что «присоединение одних из крупнейших агрегаторов перевозок к экосистеме компании позволит оптимизировать создание собственной инфраструктуры RideTech-сервисов и увеличить скорость доставки заказов клиентам из более чем 100 городов, включая отдаленные регионы Дальнего Востока и Сибири».
В последние годы все три сервиса не развивались и нуждались в сильном партнере, но конкурировать с Яндексом на этом рынке будет непросто, сообщили эксперты, пишет РБК.