В России вырос спрос на безалкогольное пиво

В России сегмент безалкогольного напитка показывает уверенный рост. Этот тренд эксперты объясняют сразу несколькими факторами: сменой модели потребления (зумеры и миллениалы все чаще выбирают осознанный отказ от алкоголя), повышением акцизов на спиртное и развитием технологий производства «нулевки», которые позволяют сохранить классический вкус. Об этом URA.RU сообщил председатель Совета Союза российских пивоваров Даниил Бриман.

«Есть статистика, которая говорит о росте продаж безалкогольного пива. Есть заявления о том, что люди перестают пить алкогольное пиво и переходят на „нулевку“. Но я убежден в том, что пиво, которому по разным оценкам около 14 тысяч лет, пить не перестанут, как не переставали все это время», — рассказал собеседник.

В ответ на растущий спрос пивоваренные компании активно расширяют продуктовые линейки — на полках появляются новые сорта, включая крафтовые версии и напитки с добавлением фруктовых соков.

Современные технологии позволили производить безалкогольное пиво, имитирующее настоящий вкус алкогольного. Это говорит о том, что потребители, которые покупают такую «нулевку» хотят напиток со вкусом пива.

«Больше стали говорить и о здоровом образе жизни, что стало сдерживающим фактором употребления алкоголя. Все эти условия формируют спрос на напитки, которые имитируют вкус алкоголя. Кроме пива сейчас есть и безалкогольное вино, и даже виски», — добавил Даниил Бриман.

Эксперт уверен, что сегмент безалкогольного пива в продажах будет расти и дальше, но незначительно.

«Когда отмечают, что традиционное пиво падает в продажах, а нулевое растет на десятки процентов, важно не забывать, что безалкогольному пиву в России всего 20 лет. За это время оно заняло в продажах относительно всего объема продаваемого пива 2,5%, в потенциале ближайших пары лет вырастет до 3%. Перспектива ближайших пяти лет для „нулевки“ — это увеличение продаж на 5%, если не будет кардинальных государственных решений по регулированию и ограничению продаж алкоголя», — считает спикер.