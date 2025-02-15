В России снижаются отпускные цены на красную икру к 8 Марта и Масленице

Я нашел ошибку
Главные новости:
Минздрав предложил ввести электронное прикрепление к поликлиникам во всей России
Минздрав предложил ввести электронное прикрепление к поликлиникам во всей России
Юрист предупредил о мошеннических схемах со СНИЛС
Юрист предупредил о мошеннических схемах со СНИЛС
Тольяттинец ночью разбил дверь в магазин и украл выпивку
Тольяттинец ночью разбил дверь в магазин и украл выпивку
В выходные в Самаре движение транспорта по улице Советской Армии, на участке от Московского шоссе до улицы Тихвинской, будет закрыто
В выходные в Самаре движение транспорта по улице Советской Армии, на участке от Московского шоссе до улицы Тихвинской, будет закрыто
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области в День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области в День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества
В Сызрани в ДТП пострадали водитель и пассажир
В Сызрани в ДТП пострадали водитель и пассажир
МВД: за отказ регистрировать мигрантов в жилье грозит штраф до 4000 рублей
МВД: за отказ регистрировать мигрантов в жилье грозит штраф до 4000 рублей
Самарец хотел купить машину и отдал мошенникам более 1,3 млн рублей
Самарец хотел купить машину и отдал мошенникам более 1,3 млн рублей
Наверх
Самара  -4 °C, Тольятти  -5 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 90.31
-0.72
EUR 94.89
-0.03
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Минкульт СО: 5 идей для культурного свидания
Самарцев приглашают сыграть в шахматы и джакколо во Дворце ветеранов
В Самаре в Музее Модерна пройдет экскурсия по выставке "Засушенному - верить"
Весь список
  • Персональные данные

В России снижаются отпускные цены на красную икру к 8 Марта и Масленице

15 февраля 2025 11:24
161
В России снижаются отпускные цены на красную икру к 8 Марта и Масленице

К праздникам Масленицы и 8 Марта в России не ожидается дефицита качественной красной икры, так как рыбаки Дальнего Востока уже снижают отпускные цены перед предстоящими праздниками. Об этом сообщила Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ).

«На складах у рыбаков Дальнего Востока остался достаточно большой запас красной икры <...> Мы со своей стороны готовы полностью обеспечить спрос к надвигающимся праздникам — Масленице, 23 февраля и 8 марта», — заявил Герман Зверев, его слова передает ТАСС. Отмечается, что цены на красную икру на Дальнем Востоке заметно упали. Так, отпускные цены на соленую икру горбуши снизились в 1,5 раза по сравнению с декабрем прошлого года, а икра кеты теперь стоит на 15% ниже. Уменьшаются оптовые цены и в Центральном федеральном округе: стоимость икры кеты в Москву уменьшилась на 7%, горбуши — менее чем на 1%.

Цены, устанавливаемые рыбаками, не всегда коррелируют с пиковыми сезонами продаж, отметил Зверев. Летом и осенью наблюдается повышение цен, в начале зимы они стабилизируются, а с января — начинают резко падать, поскольку рыбакам нужно освободить место для нового улова к началу лета. 

Фото: pxhere.com

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В выходные в Самаре движение транспорта по улице Советской Армии, на участке от Московского шоссе до улицы Тихвинской, будет закрыто
15 февраля 2025  12:55
В выходные в Самаре движение транспорта по улице Советской Армии, на участке от Московского шоссе до улицы Тихвинской, будет закрыто
155
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области в День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества
15 февраля 2025  12:42
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области в День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества
212
Глава региона поблагодарил Ольгу Баталину за очередной визит в регион и подчеркнул: взаимодействие с федеральным министерством труда очень важно.
14 февраля 2025  18:32
Вячеслав Федорищев и замминистра труда РФ Ольга Баталина обсудили задачи поддержки семей с детьми в регионе
472
По поручению Вячеслава Федорищева для сотрудников органов власти провели семинар по эффективной отработке обращений жителей
14 февраля 2025  12:59
По поручению Вячеслава Федорищева для сотрудников органов власти провели семинар по эффективной отработке обращений жителей
453
Около 44,5 тысяч обращений от жителей Самарской области поступило на прямую линию Президента Владимира Владимировича Путина
14 февраля 2025  12:16
Около 44,5 тысяч обращений от жителей Самарской области поступило на прямую линию Президента Владимира Владимировича Путина
381
Весь список