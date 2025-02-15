В России снижаются отпускные цены на красную икру к 8 Марта и Масленице

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К праздникам Масленицы и 8 Марта в России не ожидается дефицита качественной красной икры, так как рыбаки Дальнего Востока уже снижают отпускные цены перед предстоящими праздниками. Об этом сообщила Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ).

«На складах у рыбаков Дальнего Востока остался достаточно большой запас красной икры <...> Мы со своей стороны готовы полностью обеспечить спрос к надвигающимся праздникам — Масленице, 23 февраля и 8 марта», — заявил Герман Зверев, его слова передает ТАСС. Отмечается, что цены на красную икру на Дальнем Востоке заметно упали. Так, отпускные цены на соленую икру горбуши снизились в 1,5 раза по сравнению с декабрем прошлого года, а икра кеты теперь стоит на 15% ниже. Уменьшаются оптовые цены и в Центральном федеральном округе: стоимость икры кеты в Москву уменьшилась на 7%, горбуши — менее чем на 1%.

Цены, устанавливаемые рыбаками, не всегда коррелируют с пиковыми сезонами продаж, отметил Зверев. Летом и осенью наблюдается повышение цен, в начале зимы они стабилизируются, а с января — начинают резко падать, поскольку рыбакам нужно освободить место для нового улова к началу лета.

Фото: pxhere.com