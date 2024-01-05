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В РФ не зафиксировано случаев завоза вируса западного энцефалита лошадей

5 января 2024 13:59
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В РФ не зафиксировано случаев завоза вируса западного энцефалита лошадей

Случаи завоза западного энцефалита лошадей в России не зафиксированы. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора, сообщили 5 января журналистам в пресс-службе ведомства.

«В РФ не зафиксировано случаев завоза вируса западного энцефалита лошадей, ситуация контролируемая. Специалисты Роспотребнадзора контролируют ситуацию в пунктах пропуска через государственную границу», — сказано в сообщении.

Для выявления вируса задействована автоматизированная информационная система «Периметр», которая позволяет анализировать эпидемические риски и выявлять граждан с признаками инфекционных заболеваний.

Как отметили в Роспотребнадзоре, в Аргентине на данный момент зарегистрировано 12 случаев заражения людей западным энцефалитом лошадей, шесть из которых выявлены в провинции Санта-Фе.

«Один из заболевших в этой провинции, 66-летний мужчина, проживавший в сельской местности и страдавший от диабета, скончался», — указали в ведомстве.

Западный лошадиный энцефалит — редкое заболевание, вызываемое вирусом, который распространяется через укусы комаров. Вирус может передаваться от животного к человеку, но не между людьми. Среди симптомов — лихорадка, внезапные сильные головные боли, усталость, озноб и общее недомогание, пишут "Известия".

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