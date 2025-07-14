В РФ cоздали Координационный совет по развитию отечественных фарминноваций

112

В России по результатам договоренностей на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025) был создан межведомственный Координационный совет по развитию отечественных фарминноваций, в который вошли Минздрав, Минпромторг, Минобрнауки России, компания «Иннопрактика» и АНО «Инновационный инжиниринговый центр».

Отмечается, что целью соглашения является системная поддержка создания инновационных лекарств на линиях собственной разработки с конкретными результатами к 2030 и 2036 годам. Кроме того, ведомства договорились о проведении совместной работы по формированию национального портфеля перспективных инноваций в фармацевтической индустрии. Ожидается, что препараты будут рассчитаны как на внутренний, так и на внешний рынок.

«В рамках реализации соглашения нами будут проанализированы перспективные направления фундаментальных и прикладных научных исследований, а также оценены перспективы изучения биомишеней и разработок новых лекарственных препаратов, востребованных системой здравоохранения», — подчеркнул заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Глаголев.

Сообщается, что на первом заседании совета был утвержден план работ на 2025 год: создание реестров перспективных биомишеней и молекул, а также совместных проектов с российскими разработчиками. Первые итоги совместной работы стороны представят на форуме «Национальное здравоохранение — 2025».

Как отметил генеральный директор АНО «Инновационный инжиниринговый центр» Николай Колпаков, Координационный совет в своей деятельности должен опираться на максимально широкую экспертизу. Для этого к участию в его работе планируется пригласить Федеральное медико-биологическое агентство, РАН, госкорпорацию «ВЭБ.РФ», Российский научный фонд и другие институты развития, экспертные подведомственные учреждения, научные организации и вузы.

Привлечены будут и отечественные фармкомпании. По словам заместителя министра науки и высшего образования РФ Дениса Секиринского, с ними будет согласована и синхронизирована исследовательская повестка по анализу, прогнозированию и мониторингу потребности в лекарственных средствах. Кроме того, как отметила, первый заместитель генерального директора компании «Иннопрактика» Наталья Попова, сейчас важности предоставить производителям фарминновации в стране актуальные меры поддержки.

«Подписание этого соглашения — важный шаг в укреплении кооперации между государством, наукой и индустрией для создания инновационных отечественных лекарств, совместная работа позволит нам создавать собственные инновации мирового уровня, используя инструменты «сканирования горизонтов» и объединяя лучшие компетенции участников соглашения», — добавила заместитель главы Минпромторга Екатерина Приезжева, пишут "Известия".