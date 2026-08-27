В Минцифры назвали сроки запуска 5G

В России стандарт связи 5G должен появиться не позднее 31 декабря 2027 года. Об этом 26 августа сообщили на сайте Минцифры.

Уточняется, что операторы смогут разворачивать сети 5G на действующих базовых станциях.

«В соответствии с проектом решения ГКРЧ, услуги 5G должны быть запущены в городах с населением более 1 млн человек не позднее 31 декабря 2027 года», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в дальнейшем до 2031 года покрытие планируется расширять в диапазоне 4,63–4,99 ГГц в наиболее востребованных местах городов-миллионников.

В Минцифры также отметили, что сети 5G обеспечивают более высокую скорость передачи данных, меньшую задержку сигнала и большую пропускную способность по сравнению с предыдущими стандартами связи, пишут "Известия".