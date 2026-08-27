Рособрнадзор увеличил количество баллов за ОГЭ-2027 по русскому языку

В итоговое собеседование по русскому языку для девятых классов внесены изменения, согласно которым максимальный первичный балл за выполнение работы уменьшен с 20 до 17. Об этом 26 августа свидетельствуют документы Федерального института педагогических измерений (ФИПИ), с которыми ознакомилось «РИА Новости».



Общее количество заданий в итоговом собеседовании сокращено с четырех до трех. Из структуры испытания исключен подробный пересказ текста, который был признан исключительно репродуктивным видом речевой деятельности. При этом формы выборочного пересказа сохранены в новом втором задании.



Также четвертое задание, подразумевавшее участие в диалоге на жизненные темы, заменено на беседу по прочитанному тексту. Количество вопросов для диалога в рамках этого раздела увеличилось с трех до пяти, а максимальный балл за его выполнение теперь составляет пять.



Изменения коснулись и рекомендуемого порядка проведения процедуры. Время на подготовительную работу с текстом увеличено с двух до пяти минут. Это связано с тем, что учащемуся вместе с текстом теперь выдается и формулировка пятого вопроса из второго задания.



Время на подготовку монологического высказывания также увеличено и составит две минуты вместо одной. При этом общее расчетное время на проведение итогового собеседования для одного обучающегося осталось прежним — от 15 до 16 минут.