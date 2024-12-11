В ЛДПР предложили продавать алкоголь через «Госуслуги»

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В ЛДПР предложили продавать алкоголь через портал «Госуслуги» с помощью спецотметки. С соответствующей инициативой выступил депутат партии Андрей Свинцов.

«В Госдуме предложили продавать алкоголь только по спецотметке на „Госуслугах“. С такой инициативой выступил депутат от фракции ЛДПР Андрей Свинцов», — пишет telegram-канал.

Там добавили, что молодые люди, достигнувшие 18 лет, должны будут проходить обследование у нарколога, где им предоставят информацию о последствиях употребления алкоголя. После этого данные будут заноситься в «Госуслуги», и лишь с помощью специальной отметки можно будет купить алкоголь, передали в telegram-канале, пишет Ура.ру.