В Крыму сложился переизбыток производства яиц, но объемы сокращать не будут

145

В Крыму производство куриного яйца превысило спрос. Как рассказал ТАСС министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк, аграрии столкнулись с невостребованностью товара, но сокращать объемы производства не планируется.

По его словам, в прошлые годы куриное яйцо "показывало нереальный рост с точки зрения цены", и в результате был его дефицит.

"Сейчас ситуация: мы производим такое количество яйца, которое Российская Федерация не потребляет", – приводит ТАСС слова Дениса Кратюка.

От отметил, что потери яйца аграриям удалось избежать. Благодаря взаимодействию региональных Минсельхоза и Министерства промышленности и торговли товар удалось продать в продуктовых сетях республики.

Кроме того, два крупнейших производителя куриного яйца в Крыму получили денежную поддержку, чтобы была возможность не прерывать цикл производства.

На вопрос, планируется ли в связи с этой ситуацией сократить производство яйца в следующем году, министр сельского хозяйства Крыма ответил: "Нет, конечно".