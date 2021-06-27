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В июле погоду тоже обещают жаркой

27 июня 2021 11:56
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В июле погоду тоже обещают жаркой

В начале июля температура на всей территории России будет выше или около нормы. Об этом свидетельствуют данные Гидрометцентра.

Так, в Якутии средняя температура в первых числах месяца будет колебаться от 30 до 34 градусов. Примерно такая же погода установится на Урале.

В Поволжье, по данным синоптиков, воздух прогреется до 30 градусов, а в некоторых районах, например в Астраханской и Волгоградской областях, столбик термометра поднимется до 34-35 градусов.

Исключение составит лишь Красноярский край, в западной части которого средняя температура будет чуть ниже нормы. В частности, на Ямале ожидается около 21 градуса тепла.

В Московском регионе, по прогнозам метеослужбы, 1 июля температурные показатели будут колебаться от 22 до 27 градусов.

Ранее ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков предупредил, что аномально высокие температуры сохранятся в европейской части России на неопределенный срок, сообщае РИА Новости.

Теги: аномально жаркая погода жара июль погодные аномалии прогноз погоды

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