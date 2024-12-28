В аэропорту Казани перенесли время вылета и прилета 25 рейсов

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После введения ограничений на работу аэропорта в Казани, там перенесли время вылета и прилета 25 рейсов, данные размещены на онлайн-табло воздушной гавани.

Согласно представленной информации, перенесено время вылета 11 рейсов и время прилета 14 рейсов, в том числе международных из Душанбе и Алматы.

Также стало известно, что летящие в Казань самолеты из Томска, Сургута и Кемерово были перенаправлены на запасные аэродромы в Бегишево.

Утром 28 декабря стало известно, что в аэропорту Казани введены временные ограничения на прием и отправку авиарейсов. В Росавиации уточнили, что это сделано для обеспечения безопасности полетов, пишет Смотрим.