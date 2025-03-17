Telegram могут оштрафовать на 4 млн рублей за отказ удалить запрещенные стикеры

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Мессенджеру Telegram грозит штраф до 4 млн рублей в случае отказа на требование Роскомнадзора удалить запрещенные наборы стикеров. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В Роскомнадзоре отметили, что два набора стикеров, содержащих нацистскую и экстремистскую символику, были внесены в Единый реестр запрещенной информации на основании решения суда. После этого орган направил в адрес владельца хостинга и интернет-ресурса соответствующее уведомление.

«За неудаление противоправной информации ст. 13.41 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность. Сумма штрафа для юридических лиц составляет до 4 млн рублей», — цитирует ведомство ТАСС.

Роскомнадзор также подчеркнул, что Telegram неоднократно привлекался к ответственности за распространение запрещенной информации. По данным органа, общая сумма наложенных на компанию штрафов составляет 94,5 млн рублей, пишут "Известия".