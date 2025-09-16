Соцфонд намерен разделить индексацию пенсий на два этапа с 2026 года

73

Индексация пенсий в России с 2026 года будет проходить в два этапа. Об этом 16 сентября сообщил председатель Социального фонда Сергей Чирков.

«Первая индексация состоится с 1 февраля и будет касаться страховой пенсии. Она будет формироваться на уровне инфляции предыдущего года, то есть роста цен, который был зафиксирован в прошлом году», — процитировало слова чиновника агентство «РИА Новости».

По словам Чиркова, вторая индексация пройдет 1 апреля и коснется только страховых пенсий. Ее размер будет зависеть от доходов Социального фонда и уровня зарплат в РФ.