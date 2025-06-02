СМИ: под обрушившийся на поезд брянский мост было установлено четыре бомбы

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Четыре взрывных устройства общим весом 4 килограмма установили неизвестные перед взрывом и обрушением автомобильного моста в Брянской области.

Места подрывов были обнаружены на двух участках ж/д полотна и на опорах моста, сообщает Telegram-канал SHOT, не указывая источники данной информации.

По предварительным данным, бомбы были заложены 31 мая, так как 30 мая мост обследовался, и ничего подозрительного найдено не было.

В ночь на 1 июня мост в Выгоничском районе рухнул на поезд №86 сообщением Климов – Москва. Основной удар пришелся на локомотив, несколько вагонов сошли с рельсов.

Погибли 7 человек, пострадали 97 пассажиров, 64 из них в настоящее время остаются в больницах, в том числе четверо детей, пишет Смотрим.