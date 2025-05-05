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С 2024 года число иностранных студентов в вузах увеличилось на 12%

5 мая 2025 09:13
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с 2024 года число иностранных студентов в вузах увеличилось на 12%

С 2024 года в российских вузах на 12% увеличилось число иностранных студентов. Об этом сообщил телеканалу "Россия 24" заместитель министра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский.

Иностранцы относятся с доверием к системе образования в РФ и приезжают учиться, несмотря на недружественную политику их государств, отметил он.

"Мы очень быстро растем. С прошлого года на 12% увеличилось количество иностранных студентов. <...> Они понимают, что они здесь получат то, зачем едут — получать качественное образование и получать, соответственно, перспективу в жизни", — подчеркнул Могилевский.

Большинство студентов после окончания обучения возвращаются домой. Но часть остается, чтобы построить карьеру в РФ, пояснил замминистра.

"Есть люди, которые остаются в университетах, преподают, приходят работать и в медицину. У нас, если посмотреть на общее число иностранных студентов, медиков не меньше, чем 20%", — уточнил он.

Ранее Могилевский озвучил в интервью телеканалу "Россия 24" количество иностранных студентов, получающих образование в РФ на данный момент, пишет Смотрим.

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