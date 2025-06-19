Россия отразила более 200 тысяч кибератак в 2024 году

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Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Алексей Щевцов заявил, что в 2024 году на российские объекты критической инфраструктуры было зафиксировано более 208 тыс. кибератак. Об этом сообщило РИА Новости.

Выступая на I Международной конференции государств — членов ОДКБ по кибербезопасности, он подчеркнул, что речь идет об особо опасных атаках, направленных на подрыв ключевых систем. Щевцов отметил важность совместного обсуждения вопросов информационной безопасности, а также обмена опытом в деле защиты национальных интересов в цифровом пространстве.

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) включает в себя Россию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Таджикистан и Армению.

В конце мая Федеральная налоговая служба (ФНС) зафиксировала высокоуровневые DDoS-атаки из-за рубежа на свои электронные ресурсы. Система безопасности работала в штатном режиме, персональные данные пользователей находились под надежной защитой.

Помощь в отражении DDoS-атаки на ФНС оказывал Роскомнадзор.

Системы безопасности и управления инфраструктурой РКН работали в штатном режиме. В ведомстве подчеркнули, что проникновения в инфраструктуру отсутствовали, пишет Газета.