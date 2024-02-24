Россия не собирается выходить из Договора о космосе 1967 года

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Россия не рассматривает возможности выхода из Договора о космосе 1967 года, при этом в Москве видят, что США, приписывая несуществующие намерения РФ в космосе, связанные якобы с размещением ядерного оружия, одновременно хотят добиться для себя там превосходства, в том числе в сфере вооружений, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Нет, не рассматриваем", - сказал Рябков, отвечая на вопрос, рассматривает ли Россия возможность выхода из Договора о космосе, пишет РИА Новости .

"Это один из ключевых остающихся в силе компонентов в рамках складывавшейся десятилетиями системы международных договоренностей, соглашений юридического плана, другого рода инструментов регулирования этой сферы", - добавил он.

Замминистра подчеркнул, что именно США "на протяжении долгого времени ведут линию на создание для себя превосходства в космическом пространстве, включая оружейную сферу".