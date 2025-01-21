Роспотребнадзор: заболеваемость ОРВИ выросла почти на 30% за неделю в РФ

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За неделю с 13 по 19 января заболеваемость ОРВИ выросла на 29,1% по сравнению с предыдущей неделей. Зарегистрировано 572,9 тысяч случаев. Об этом сообщается в Telegram-канале Роспотребнадзора.

Превышение среднего показателя по России наблюдается в 49 регионах страны. В 27 регионах количество госпитализированных увеличилось на 30%.

"За третью неделю 2025 года в России отмечен рост заболеваемости респираторными вирусными инфекциями на 29,1% по сравнению с прошлой неделей", – отмечается в сообщении.

Кроме того, по итогам третьей недели 2025 года в России зафиксировано 9,6 тысяч случаев заболевания COVID-19. Это на 2,8% выше, чем неделей ранее, подчеркивают в ведомстве.

В Роспотребнадзоре напомнили о важности профилактики инфекций.

Ранее главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням Владимир Чуланов заявил о прогнозируемом росте заболеваемости ОРВИ, пишет Смотрим.