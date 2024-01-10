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Путин выступил против использования материнского капитала для покупки авто

10 января 2024 14:04
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Путин выступил против использования материнского капитала для покупки авто

Президент РФ Владимир Путин 10 января выступил против того, чтобы материнский капитал можно было использовать на покупку автомобиля.

«Потребностей у семей, тем более многодетных, всегда очень много. Море потребностей: здоровье, образование, чего только нет. Я всегда боюсь, как только мы начнем разрешать тратить материнский капитал по самым разным направлениям, мы не сможем в конечном итоге гарантировать интересы детей», — сказал президент.

Глава государства также поручит кабмину изучить вопрос льготного субсидированного кредитования на приобретение машин на Дальнем Востоке многодетным семьям, пишут "Известия".

«Давайте не будем сейчас трогать семейный капитал на эти цели, просто попросим правительство и министерство промышленности проработать отдельно вопрос со льготами по приобретению автомобилей в данном случае для многодетных семей на Дальнем Востоке», — отметил он.

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