Планируются четыре индексации пенсий в течение двух лет

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Индексация пенсий в течение 2026 года будет проведена дважды, рассказал депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Никита Чаплин в интервью «РИА Новости» в среду, 8 января.

«В 2026-м предвидятся две индексации: на 4,5% с 1 февраля и 5,5% с 1 апреля», — сообщил он.

По словам Чаплина, дважды индексация будет проведена и в 2027 году. Повышение пенсии на этот раз составит 4 и 4,1%.

Ранее, 5 января, депутат Государственной думы Никита Чаплин сообщил, что с 2025 года индексация пенсий работающих пенсионеров в РФ будет происходить автоматически, пишут "Изавестия".