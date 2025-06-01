Песков: Путин почти всю ночь получал доклады о ЧП в Брянской и Курской областях

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Президент РФ Владимир Путин получал ночью доклады о ситуации с ж/д составами в Брянской и Курской областях, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков сообщил, что Путин в курсе инцидентов с поездами.

"Путин фактически в течение всей ночи получал доклады по линии ФСБ и МЧС о произошедшем в Курской и Брянской областях с железнодорожными составами", – сказал пресс-секретарь президента.

Первый взрыв прогремел вечером 31 мая на перегоне Пильшино – Выгоничи в Брянской области. Обломки автомобильного моста рухнули на пассажирский поезд Климов – Москва. Семь человек погибли, свыше 70 пострадали.

В ночь на воскресенье был взорван железнодорожный мост в Курской области под грузовым поездом на перегоне Остапово – Михайловский Рудник в Железногорском районе. Три человека пострадали. СК завел уголовные дела, пишет Смотрим.