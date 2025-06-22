отмена рейсов Air Arabia может затронуть 45 тысяч россиян

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Прекращение полетов авиакомпании Air Arabia в Россию может негативно сказаться на планах около 45 тысяч пассажиров.

Как заявила глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в интервью РИА Новости на ПМЭФ, если авиакомпания не возобновит до конца августа рейсы в Москву, Уфу, Казань и Самару, а в Екатеринбург и Сочи — в ближайшую неделю, это затронет значительное число российских туристов.

Air Arabia приостановила авиасообщение с Россией на неопределенный срок. АТОР "до сих пор разбирает последствия транспортного коллапса", вызванного изменением маршрутов из-за ситуации на Ближнем Востоке, пояснила Ломидзе.

Ранее Росавиация сообщала о продлении отмены регулярных рейсов Air Arabia в Россию до 30 июня в связи с обострением конфликта в регионе.