Я нашел ошибку
Главные новости:
около 800 студенческих общежитий отремонтируют в новых регионах
Около 800 студенческих общежитий отремонтируют в новых регионах
9 февраля местами по Самарской области ожидается сильный туман
9 февраля местами по Самарской области ожидается сильный туман
В Самарской области вынесен приговор водителю, скрывшемуся с места ДТП
В Самарской области вынесен приговор водителю, скрывшемуся с места ДТП
В Самаре женщина-охранник обвиняется в краже телефона подруги
В Самаре женщина-охранник обвиняется в краже телефона подруги
Россияне рискуют лишиться зимы и страдать от постоянных засух
Россияне рискуют лишиться зимы и страдать от постоянных засух
В Самаре пресекли деятельность группы, планирующей сбыт наркотиков
В Самаре пресекли деятельность группы, планирующей сбыт наркотиков
Эксперты рассказали о пользе регулярного чтения книг для мозга
Эксперты рассказали о пользе регулярного чтения книг для мозга
Продажи легких спиртных напитков сократились из-за повышения акциза в 2024 году
Продажи легких спиртных напитков сократились из-за повышения акциза в 2024 году
Наверх
Самара  -8 °C, Тольятти  -10 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 97.28
0.37
EUR 101.22
0.54
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре состоится открытие комплексной выставки «Гордость и слава России в орденах и медалях»
Самарцев приглашают посетить музыкально-просветительскую программу «Приношение великой Архиповой»
«Лыжня России»: в день проведения гонки в Самаре будет работать дополнительный автобусный маршрут № 50у
Весь список
  • Персональные данные

Около 800 студенческих общежитий отремонтируют в новых регионах

8 февраля 2025 14:03
100
около 800 студенческих общежитий отремонтируют в новых регионах

На новых территориях планируют отремонтировать более 800 студенческих общежитий по поручению президента Владимира Путина. Об этом в эфире "России 24" сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

Новая программа капитального ремонта общежитий рассчитана до 2030 года, говорится в специальном репортаже Марата Кримчеева.

"Не менее 800 общежитий будут капитально и комплексно отремонтированы. Комплексно – это означает, что не просто крыша или инженерные коммуникации, или фасад. Все полностью и по современным стандартам будет приведено в порядок в разных регионах. Кстати, часть общежитий, расположенных в Донецкой, Луганской народных республиках, в Херсонской области и на Запорожье тоже попадает в эту программу, и мы их приведем в порядок", – сказал министр Валерий Фальков.

В декабре 2022 года результате обстрела ВСУ Алчевска с применением американской реактивной системы залпового огня HIMARS были разрушены общежития Донбасского государственного технического института, пишет Смотрим.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Отдельное внимание участники Совета уделили деятельности научно-образовательного центра мирового уровня «Инженерия будущего».
7 февраля 2025  19:07
Вячеслав Федорищев провел Совет по науке и высшему образованию и вручил премии самарским ученым
449
Самарцев приглашают к участию в зимнем фестивале «Готов к труду и обороне»
7 февраля 2025  11:57
Самарцев приглашают к участию в зимнем фестивале «Готов к труду и обороне»
385
Самарские аграрии готовятся к весенней посевной кампании
7 февраля 2025  09:59
Самарские аграрии готовятся к весенней посевной кампании
448
Вячеслав Федорищев провел прием граждан.
6 февраля 2025  20:06
Вячеслав Федорищев: проблемный участок дороги на улице Демократической в Самаре отремонтируют в 2025 году
1099
В Самаре из-за дорожных работ автобусы поедут в обход
6 февраля 2025  13:18
В Самаре из-за дорожных работ автобусы поедут в обход
680
Весь список