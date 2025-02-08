около 800 студенческих общежитий отремонтируют в новых регионах

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На новых территориях планируют отремонтировать более 800 студенческих общежитий по поручению президента Владимира Путина. Об этом в эфире "России 24" сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

Новая программа капитального ремонта общежитий рассчитана до 2030 года, говорится в специальном репортаже Марата Кримчеева.

"Не менее 800 общежитий будут капитально и комплексно отремонтированы. Комплексно – это означает, что не просто крыша или инженерные коммуникации, или фасад. Все полностью и по современным стандартам будет приведено в порядок в разных регионах. Кстати, часть общежитий, расположенных в Донецкой, Луганской народных республиках, в Херсонской области и на Запорожье тоже попадает в эту программу, и мы их приведем в порядок", – сказал министр Валерий Фальков.

В декабре 2022 года результате обстрела ВСУ Алчевска с применением американской реактивной системы залпового огня HIMARS были разрушены общежития Донбасского государственного технического института, пишет Смотрим.