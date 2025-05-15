Объем продаж в онлайн-торговле снизился за неделю в два раза из-за сбоев в интернете

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Объем продаж в онлайн-торговле снизился в два раза из-за сбоев в интернете на прошлой неделе. Об этом в четверг, 15 мая, «Известиям» рассказали аналитики АТОЛ, которые провели исследование на основе обезличенных данных продаж.

«В неделю с 5 по 11 мая сумма продаж в интернет-торговле снизилась в два раза относительно предыдущей недели. Объем онлайн-продаж по основным категориям составил около 11,1 млрд. При этом количество выбитых чеков снизилось сразу в 2,3 раза относительно показателей 28 апреля — 4 мая», — говорится в исследовании.

Наибольшее падение количества продаж зафиксировано в категории «Обувь», которая сократилась в 2,5 раза. Также значительное изменение наблюдалось в категориях «Обувь» — в 2,4 раза, «Электроника», «Дом и сад», «Красота и гигиена» — в 2,3 раза каждая.