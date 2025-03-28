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Некоммерческая аренда жилья в России может стать альтернативой ипотеке

28 марта 2025 09:10
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Некоммерческая аренда жилья в России может стать альтернативой ипотеке

Замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин в ходе выступления в ГД заявил, что Минстрой будет развивать в стране некоммерческую аренду жилья, пишет "Смотрим".

Депутат Государственной Думы РФ, заместитель председателя Комитета по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева в программе "Наше время":

"Жилья, не находящегося в собственности, сейчас у нас очень мало в стране – чуть больше 5%. И для сравнения скажу, что в большинстве так называемых развитых стран доля наемного жилья составляет где-то около 50%. И ни в одной стране мира абсолютно каждая семья не может позволить себе купить квартиру, особенно в крупном мегаполисе.

И вопросы, связанные с предоставлением жилья людям с низкими доходами, людям особых категорий, например, оказавшиеся в сложных жизненных ситуациях, дом разрушен, техногенная авария произошла, они решаются за счет предоставления наемного жилья.

У нас вообще в Жилищном кодексе девять категорий населения, которые могут претендовать на наемное жилье. Это как раз и дети-сироты, и люди, переселяющиеся из аварийного жилья, и люди, которые стоят на очереди на улучшение жилищных условий, а это почти 2 миллиона семей, то есть им всем должно предоставляться жилье. Сначала по договору социального найма, но в некоторых случаях они его могут приватизировать. Но жилья этого нет. И на самом деле это огромная трагедия для всей нашей страны".

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