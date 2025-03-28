Некоммерческая аренда жилья в России может стать альтернативой ипотеке

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Замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин в ходе выступления в ГД заявил, что Минстрой будет развивать в стране некоммерческую аренду жилья, пишет "Смотрим".

Депутат Государственной Думы РФ, заместитель председателя Комитета по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева в программе "Наше время":