наряд школьницы на выпускной в этом году обойдется в 12 тысяч рублей

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На подготовку образов к выпускным, которые в большинстве российских школ пройдут 28–29 июня, ученики и их родители тратят от 10,5 тысячи рублей, пишут "Известия" со ссылкой на экспертов "Чек Индекса" компании "Платформа ОФД".

Наряд и туфли для девушки обходятся в среднем в 11,6 тысячи рублей, еще около 2,8 тысячи рублей уходит на салоны красоты или парикмахерские. Если требуются услуги ателье, то средний чек увеличивается еще на 2,8 тысячи рублей.

На костюм, туфли и рубашку для юноши родители тратят в среднем 10,5 тысячи рублей, что на 7% больше в сравнении с 2024 годом. При этом эксперты отмечают, что продажи женских и мужских туфель в мае-июне снизились на 5%.

"Многие выпускники в этом году предпочитают более практичный подход к праздничному гардеробу, зачастую отдавая предпочтение кроссовкам, а не туфлям", – подчеркнули эксперты "Чек Индекса".

В компании рассказали "Известиям", что родители российских школьников тратятся не только на образ, но и на организацию самого праздника, подарки учителям. Так, больше половины родителей согласны заплатить за профессионального фотографа 5–10 тысячи рублей, еще 22% запланировали на это более серьезный бюджет.

Вместе с тем на подарки педагогам большинство опрошенных выделяют 1–3 тысячи рублей, около четверти готовы потратить от 3–5 тысяч, а 20% – более 5 тысяч рублей.

"Варианты подарков разные: от традиционных букетов и конфет до билета в Дубай, постельного белья, посуды, техники и даже офисного кресла", – отметили эксперты.

Ранее сообщалось, что стоимость ленты выпускника выросла на 14% по сравнению с 2024 годом и составила 134,76 рубля.