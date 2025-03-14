МВД России поддерживает легализацию прописки в апартаментах

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Министерство внутренних дел РФ поддерживает рассмотрение вопроса о возможности для россиян прописываться в апартаментах, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

И хотя вопрос не относится к компетенции ведомства, легализация апартаментов позволит принимать решения о регистрации людей по месту жительства или пребывания, отметила Волк.

По словам официального представителя МВД, министерство не раз поднимало эту тему на различных площадках с 2016 года.

"МВД России придерживается позиции, согласно которой необходимо учитывать каждого гражданина в месте его нахождения на территории РФ вне зависимости от вида помещения, в котором он проживает", – прокомментировала она вопрос о возможности прописки в апартаментах.

Сейчас россияне могут временно зарегистрироваться только в апартаментах, оформленных как гостиницы. Такой вид прописки дается на пять лет с возможностью продления, пишет Смотрим.